تعاون مشترك بين «إسعاف دبي» ومجموعة سليمان الحبيب الطبية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة سليمان الحبيب الطبية على هامش مشاركة المؤسسة في معرض الصحة العربي 2022. وقع الاتفاقية خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة والدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمجموعة د.سليمان الحبيب.

وقال خليفة الدراي: نبحث في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن الشراكات المثمرة والفاعلة لخدمة المجتمع والإنسانية، ونؤمن أن الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص من شأنها توفير الرعاية الطبية المتميزة والاستجابة السريعة وتعزيز قدرة مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم خدمات استثنائية للمرضى وفق معايير الجودة العالمية، ومجموعة سليمان الحبيب الطبية مجموعة عريقة يسرنا أن يكونوا شركاء داعمين للوصول إلى طرق ووسائل جديدة لخدمة المواطنين والمقيمين في دبي والإمارات بشكل عام.

حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور طه الهزامردي المدير العام لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب، والدكتورة سهيلة قايد مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر، والدكتورة شمسه بن حماد مدير إدارة الشؤون الطبية في المستشفى.

حلول

قال الدكتور سعد العسيري: إنقاذ الأرواح والسعي لتخفيف الألم عنهم له وقع عجيب على النفس ويعطي العاملين في مجال الطب الطارئ شعوراً مختلفاً بالسعادة لهذا نسعى لإيجاد مختلف الوسائل التي يمكن تفعيلها وتطويرها لتصب في مصلحة الإنسانية وأبرمنا هذه الاتفاقية لرفع مستوى التعاون بين إسعاف دبي ومجموعة سليمان الحبيب ليرتقي لشراكة متكاملة على مستوى تبادل الخبرات والبحوث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز