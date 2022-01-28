4 مشاريع ذكية لـ«الإمارات الصحية» تحقق الريادة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022، عن 4 مشاريع نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها مشروع برنامج «مهاراتي»، التي تعتبر المؤسسة أول جهة صحية على مستوى العالم تحصل عليه.

وأكدت مباركة إبراهيم المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن المشاريع التي تم الإعلان عنها، تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات، التي توفرها المؤسسة، وتعتبر خطوة أخرى ضمن خطوات المؤسسة، ومسيرتها الريادية نحو إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات، التي توفرها للمتعاملين، بما ينسجم مع استراتيجيتها، التي ستقود نحو مزيد من التطور والازدهار للقطاع، وبما يلبي متطلبات المتعاملين، ويرتقي بجودة الرفاهية الصحية لأفراد المجتمع.

ويأتي مشروع برنامج «مهاراتي» كأحد أبرز المشاريع التي أعلنت عنها المؤسسة، باعتبارها أول جهة صحية تحصل عليه على مستوى العالم، ويعتبر البرنامج نظاماً ذكياً يدعم استراتيجياتها، ويعزز أدوات التدريب وإدارة المعرفة لجميع موظفيها.

ويضم البرنامج أكثر من 4000 مستخدم حالياً، بما فيهم القطاع الخاص، كما حصل على العديد من الاعتمادات والاعترافات الدولية.

رعاية

اشتملت حزمة المشاريع لليوم الرابع من الحدث على المبادرة الخاصة بتحقيق التميز في دعم القرار السريري وخطط الرعاية ومجموعات الطلبات، وذلك من خلال تطبيق أدوات دعم القرار السريرية القائمة على المعرفة في نقطة الرعاية، وتتضمن مجموعات الأوامر المستندة إلى الأدلة، وخطط رعاية متعددة التخصصات مبنية على الأدلة.

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