وزارة الصحة تعزز ممارسات الحوسبة السحابية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مذكرة تفاهم في مجال نظام السجلات الطبية الإلكترونية، واستراتيجية البيانات، وبوابة الرعاية الصحية، التي تركز على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم مسيرة التحول الرقمي، وبناء المهارات والقدرات، لتحديث تشريعات وسياسات التمكين في مجال الحوسبة السحابية من قبل منشآت الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدفع الابتكار التكنولوجي، الذي عزز مكانة الدولة كمركز عالمي مزدهر ومثال رائد للحكومات الرقمية.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها مع «أمازون ويب سيرفيسز»، التابعة لشركة «أمازون»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي في مركز دبي التجاري العالمي، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، من أجل تنظيم ورش عمل، بشأن إنشاء نظام السجل الطبي الإلكتروني القائم على السحابة، بوابة رعاية صحية تركز على خدمة صحة المجتمع، وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال مراجعة استراتيجيات الاتصال الحالية.

تميز في إدارة البيانات

وأكد عبدالله أحمد أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: إن المشروع يسهم في تعزيز تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات العالمية المتبعة، في إطار التزام الوزارة بضمان التميز في مجال تطبيق أفضل الممارسات المبنية على البيانات، لتطبيق أفضل وسائل التخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرارات بناء على قواعد بيانات تساعد في تقييم وقياس أداء الخدمات الصحية، التي تعتبر من أهم عناصر إعداد الخطط والسياسات، وضمان التوزيع الأمثل للموارد والخدمات الصحية بفاعلية، لتعزيز صحة المجتمع وتحديث المؤشرات الصحية.

وأوضح علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية في الوزارة: إن المذكرة تعزز التعاون في مجال إنشاء نظام السجل الطبي الإلكتروني القائم على الحوسبة السحابية، وتحديد استراتيجية البيانات الصحية الحالية والاستخدام الأمثل للبيانات.

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