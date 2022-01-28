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إكسبو 2020 دبي اليوم

النائب العام للدولة يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون

المصدر:
  • (أبوظبي - وام)
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استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولـة في مكتبه نيكولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. تم خلال اللقاء الذي حضره المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعلي سعيد الزيودي القائم بأعمال إدارة التعاون القضائي الدولي استعراض اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة. وناقش الجانبان التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والسفارة الإيطالية في إطار القانون إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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