حميد النعيمي يستقبل وزير الدولة للشؤون المالية

المصدر: عجمان ـ وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه بديوان الحاكم صباح أمس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية والذي قدم للسلام على سموه.

كفاءة

وتبادل سموه ووزير الدولة للشؤون المالية - خلال اللقاء - الأحاديث حول السياسات المالية وآخر المستجدات على الصعيد المحلي ونمو الاقتصاد والاستثمار وكفاءة الصرف الحكومي التي أسهمت في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

حضور

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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