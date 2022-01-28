«زايد العليا» تنظم «جسور الأمل» لأسر أصحاب الهمم في مصر

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة المصرية من خلال مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة على مدى ثلاثة أيام عبر برامج الاتصال المرئي.. ورش عمل في إطار مبادرة «جسور الأمل» لدعم أصحاب الهمم.

واستهدفت الورش عدداً من أولياء أمور وأسر أصحاب الهمم بمراكز التأهيل والتخاطب بمصر التي تم افتتاحها العام الماضي في محافظتي المنيا وأسيوط، في إطار مشاركة دولة الإمارات ممثلة بمؤسسة زايد العليا وبرعاية «القابضة» - ADQ - في إحدى مرتكزات مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس المصري، لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من أصحاب الهمم، وذلك ضمن محاور التنمية الإنسانية التي تستهدف كافة فئات المجتمع المصري.

وتأتي ورش العمل ضمن برامج مبادرة «جسور الأمل» وتنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، بهدف تمكين أولياء أمور وأسر أصحاب الهمم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم.

وبلغ عدد المستفيدين من الورش 62 أسرة، وكانت الورشة الأولى نظرة عامة عن الإعاقات والتعريف والخصائص وطرق الكشف المبكر قدمها أحمد الزعبي، معلم متخصص بمركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة.

وعرفت الورشة أولياء الأمور والعاملين مع أصحاب الهمم بالإعاقات الذهنية ومستوياتها وخصائصها الجسمية والاجتماعية والسلوكية، وما هي طرق التقييم والتشخيص لهذه الفئات، وطرق الكشف المبكر عن الإعاقة، وكيف يكون عنده القدرة على قراءة سلوك وردود فعل الطالب على الاستجابة للمهارات.

فيما تناولت ‎الورشة الثانية اضطرابات العادات في فترتي الطفولة والمراهقة قدمتها زينب عظيم مدرس أول متخصص بمركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة .

وتناولت الورشة الثالثة الخطوات العملية لتعديل سلوك الأبناء في المنزل قدّمها جمعة شعيب.

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