"البيان" على قائمة "فوربس" لأقوى 10 مواقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

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حلّ موقع صحيفة "البيان" على قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لـ" أكثر 10 مواقع إلكترونية زيارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021.

وجاء الموقع في المرتبة الثالثة بين مواقع الصحف، وحصد المرتبة الثامنة بين جميع المواقع التي تضمنتها القائمة.

واستندت "فوربس الشرق الأوسط" على مؤشر واحد وهو عدد الزيارات لكل موقع خلال العام المنصرم.

مزيد من المراتب الأولى

وكانت "البيان" قد أعلنت في 17 يناير الجاري عن جميع مؤشراتها للعام الماضي والتي أظهرت تصدرها المواقع الإخبارية في دولة الإمارات، كذلك كان موقعها هو الموقع الإماراتي الأول من حيث المتابعة في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب مؤشر "نراتيف" حلّت "البيان" في المرتبة الثانية، عربياً، بين موقع الصحف الأكثر متابعة على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققة نمواً تصاعدياً.

نهج مستمر ومتطور

وأكدت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول، تعليقا على قائمة "فوربس الشرق الأوسط":" تعتبر هذه المجلة العريقة مرجعاً رئيسياً لصناع القرار الاقتصادي والمعلنين في المنطقة والعالم، ونحن في "البيان" سعداء بتواجدنا على قائمة اقوى 10 مواقع من حيث عدد الزيارات".

وقالت:" البيان هي الصحيفة الإماراتية الوحيدة التي تواجدت في القائمة وهذا يعكس قوة الثقة التي تتمتع بها من قبل الجمهور الذي يجد في "البيان" مرجعا موثوقا وشاملا ومواكبا ومتجددا باستمرار يلبي احتياجاته المعرفية ويقدم محتوى ثرياً بشكل عصري بمختلف القوالب الصحافية وعبر الوسائط الإعلامية الحديثة بمختلف أنواعها ".

وأضافت بو سمرة:" خلال السنوات القليلة الماضية طورنا وبشكل منهجي مستدام تواجد الصحيفة في الفضاء الرقمي، وسخرنا كافة الإمكانات الصحافية والتكنولوجية لخدمة أهداف المواكبة والتطور وبناء المستقبل الذي تحرص عليه دوما القيادة الرشيدة، ولذلك كان من الطبيعي أن نصل إلى ما وصلنا اليه"، معتبرة أن "هذه النتائج ليست سوى محطة من مسيرتنا المستمرة الصدارة ".

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