«الموارد البشرية» في رأس الخيمة تطلق برنامج تطوير الكوادر الوطنية

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أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية، عدداً من البرامج المهنية لتطوير الكوادر الوطنية، منها برنامج «الشهادة المتقدمة في إدارة الموارد البشرية»، والذي يستهدف مديري إدارات الخدمات المساندة ومديري أقسام الموارد البشرية بواقع 144 ساعة تدريبية بإجمالي عدد 25 متدرباً، وبرنامج «أساسيات الموارد البشرية» ويستهدف 3 دفعات من أخصائي الموارد البشرية بواقع 32 ساعة لكل دفعة بإجمالي عدد 65 متدرباً.



البرامج المهنية



وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة المدير العام لدائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، تعد هذه البرامج المهنية فريدة من نوعها كونها مستمدة من نفس محتوى الأسس المعرفية والتخصصية في مجال الموارد البشرية المحددة من قبل الجمعية الأمريكية في إدارة الموارد البشرية والمعتمدة عالمياً في هذا المجال، وتتضمن البرامج مجموعة واسعة من الوسائل التعليمية، ومن ضمنها: المناقشات الجماعية، والأنشطة الفردية والجماعية، ودراسات الحالة ووسائل لتطوير أدوات الدعم من أجل تعزيز التعلم.



البرنامج



وأوضحت آمنة الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب الوظيفية بالموارد البشرية في رأس الخيمة، أن البرنامج يتضمن: تحليلات رأس المال البشري، وإجمالي المكافآت، ومشاركة الموظفين، وأخصائي الموارد البشرية كشركاء أعمال، حيث تستهدف الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية صقل مهارات الموظفين ذوي الاختصاص وتزويدهم بأفضل الممارسات العالمية، والتي من شأنها دعم مبادئ تحليلات رأس المال البشري بشكل ممنهج ومنظم، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، بالإضافة إلى تطبيق أساليب ومنهجيات التحفيز عبر المراحل الرئيسية لدورة حياة الموظف وقياس مستويات تفاعل الموظفين خلالها والتعامل معها بما يكفل الجودة في بيئة العمل والرضا الوظيفي.

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