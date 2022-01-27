«أبطال الاتحاد الصحي» يقدم تطعيم «كوفيد 19» للأطفال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز «أبطال الاتحاد الصحي» في أبوظبي، لتقديم تطعيم «كوفيد 19» للأطفال من الفئة العمرية 3 سنوات وحتى 16 سنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وسيقدم مركز «أبطال الاتحاد الصحي» التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19» من يوم الاثنين إلى الجمعة، من الـ 11 صباحاً وحتى الـ 8 مساء.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، المديرة التنفيذية بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة»: إن افتتاح مركز «أبطال الاتحاد الصحي» في أبوظبي، يأتي لتعزيز الجهود الحالية في الدولة، في بناء مجتمع متعافٍ، وذلك بزيادة أعداد متلقي لقاح «كوفيد 19» من مختلف فئات المجتمع و بالأخص فئة الأطفال.

وقالت: إن افتتاح مركز «أبطال الاتحاد الصحي» يأتي تماشياً مع رؤية «صحة»، التي تركز على الريادة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم التطعيم للأطفال ضمن مراكز متخصصة لهم، وبطاقم طبي متكامل، من أطباء وممرضين.

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