محمد بن زايد يبحث مع رئيسة سلوفاكيا العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفخامة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا الصديقة، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلوفاكيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم .. فخامة زوزانا كابوتوفا في قصر الشاطئ .. حيث رحب سموه في بداية اللقاء بفخامتها ونقل إليها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لجمهورية سلوفاكيا الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

واستعرض اللقاء التطورات الأخيرة في ضوء هجمات الحوثي الإرهابية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق عبرت رئيسة سلوفاكيا عن رفضها لهذه الاعتداءات وكل أشكال الإرهاب والتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمارسها الميليشيا الحوثية.

وتناول اللقاء مشاركة جمهورية سلوفاكيا الصديقة في "إكسبو 2020 دبي" وأهمية المعرض في تعزيز فرص التعاون والتفاعل بين الدول والثقافات والشعوب من أجل مستقبل أفضل للجميع.

من جانبها عبرت رئيسة سلوفاكيا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات، وشكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال، متطلعة إلى مزيد من التطور والنمو في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

حضر اللقاء ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

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