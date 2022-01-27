تزكية محمد المزروعي رئيساً للجنة القانونية بالمرصد العربي لحقوق الانسان

المصدر: وام

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زكى مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي خلال اجتماع عقد مؤخرا، معالي الدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ليتولى رئاسة اللجنة القانونية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن تزكية الدكتور المزروعي رئيسً للجنة يأتي من منطلق ما يتمتع به من خبرة وكفاءة ومهنية، مشيرا إلى أنه سيكون له أكبر الأثر في تحقيق الأهداف المبتغاة للمرصد.

وأشار العسومي إلى اهتمام البرلمان العربي بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاز مهام عمل اللجنة والمرصد، مثمنا ما يبديه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات من حرص على دوام التعاون والعمل الثنائي مع البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان، بما يحقق التعاون والتنسيق المشترك تحقيقًا لتطلعات الشعوب العربية.

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