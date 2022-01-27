صحة تدشن مركز أبطال الاتحاد الصحي لتطعيم الأطفال من 3 ـ 16 سنة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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دشنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مركز «أبطال الاتحاد الصحي» في أبوظبي، لتقديم تطعيم كوفيد-19 للأطفال من الفئة العمرية 3 سنوات و حتى 16 سنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة ـ أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وسيقدم المركز التطعيم ضد فيروس كوفيد ـ 19 من يوم الاثنين إلى الجمعة، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً .

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية"، أن افتتاح مركز «أبطال الاتحاد الصحي» في أبوظبي، يأتي لتعزيز الجهود الحالية في الدولة ، في بناء مجتمع متعافٍ، و ذلك بزيادة أعداد متلقي لقاح كوفيد-19 من مختلف فئات المجتمع وبالأخص فئة الأطفال.

وقالت إن افتتاح مركز "أبطال الاتحاد الصحي" يأتي كذلك تماشياً مع رؤية شركة "صحة" التي تركز على الريادة في تقديم الرعاية الصحيّة المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم التطعيم للأطفال ضمن مراكز متخصصة لهم، وبطاقم طبي متكامل، من أطباء وممرضين.

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