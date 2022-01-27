المجموعة الجيوسياسية لدول أمريكا اللاتينية "غرولاك" تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت مدنية بالإمارات

المصدر: وام

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تلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رسالة تضامن مع دولة الإمارات من المجموعة الجيوسياسية لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الاتحاد البرلماني الدولي "غرولاك" التي تتكون من 25 دولة، أعربت خلالها عن إدانتها ورفضها واستنكارها بشدة استهداف جماعة الحوثي لمنشآت ومناطق مدنية بدولة الإمارات.

وأكدت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي رفضها لجميع أشكال العنف بحزم وبشكل قاطع وأي هجوم إرهابي، وأعربت عن تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتعازيها لذوي الضحايا.

وقالت إن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات ضد المدنيين وضد البنية التحتية المدنية؛ ولهذا تؤكد المنظمات الدولية دائما وتحث على تعزيز قيم التسامح والسلام

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