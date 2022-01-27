"الداخلية" تطلق خطة استراتيجية للتوعية المرورية على مستوى الدولة لـ 2022

المصدر: وام

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أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي برنامج التوعية للحملات المرورية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2022، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في التقليل من الحوادث المرورية من خلال عمل تكاملي مشترك بالتنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بسلامة وأمن الطرق.

وتضمنت الخطة المرورية لعام 2022 أربع حملات فصلية سيتم تنفيذها وفق برنامج التوعية المروري، وستنطلق أولى الحملات الفصلية في شهر فبراير تحت شعار /سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس/، وتأتي الحملة الفصلية الثانية في شهر مايو تحت شعار /السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية – سكوتر الكهربائي/، وستتضمن فترة الصيف الحملة الفصلية الثالثة في شهر أغسطس تحت شعار /صيف بلا حوادث/، كما ستشهد فترة العودة للمدارس الحملة الفصلية الرابعة تحت شعار /السلامة المرورية لطلبة المدارس/ خلال شهر نوفمبر من عام 2022.

وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، أن الحملات المرورية تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق أعلى مستويات الأمان في الطرقات الداخلية والخارجية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور.

وأوضح أن تكثيف الحملات المرورية على مدار العام، يصب في توعية أفراد المجتمع، والتي تكون مبنية على معطيات وإحصائيات العام الماضي، مما يسهم في إيجاد حلول للظواهر المرورية التي تم رصدها سابقاً، لافتاً بأن كل شخص منا مسؤول عن سلامة الطرقات، إذ ينبغي توخي الحذر والالتزام القواعد المرورية كافة، وعدم التهاون بها بأي شكل من الأشكال.

وذكر أن الحملات التوعية المرورية تهدف للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، حيث سيتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الحلقات النقاشية، وورش العمل والمحاضرات التي سيتم من خلالها استضافة المسئولين وأصحاب الاختصاص، والرد على أسئلة الجمهور واستفساراتهم بشأن الحملات وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

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