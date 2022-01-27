المستشفى الأمريكي دبي يتعاون مع معهد «زيمر بيوميت» لتدريب جراحي العظام على الجراحة الروبوتية

المصدر: البيان

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عقد المستشفى الأمريكي دبي، الوجهة الأولى والمفضلة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع معهد «زيمر بيوميت- Zimmer Biomet Institute»، الرائد في التعليم الطبي، لتقديم تدريب متقدم بمساعدة الروبوت لجراحي العظام من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتهدف الشراكة إلى تحسين معايير ونتائج الرعاية للمرضى بعد الجراحة. وسيستضيف المستشفى الأمريكي بدبي في مقره دورات تدريبية يقدم خلالها معهد «زيمر بيوميت» عروض توضيحية شاملة لتقنية الجراحة بمساعدة الروبوتات.

وسيعمل المستشفى الأمريكي دبي أيضا مع معهد «زيمر بيوميت» لتقديم دورات تدريبية عملية لجراحي العظام من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة للمستشفى الأمريكي بدبي، إن هذا التعاون يؤكد التزام المستشفى بتعزيز أبحاث وتطوير الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وأضاف قائلا: "نريد أن تكون أمتنا مركزًا للتميز والتفوق الطبي. وستعمل هذه الشراكة على تمكين المهنيين الطبيين والجراحين في المستشفى من الحصول على تدريب عالي الجودة على أنظمة الروبوتات المتقدمة، مما يؤكد التزامنا بتقديم علاج طبي عالمي المستوى ورعاية فائقة لمرضانا من الإمارات والمنطقة".

من جانبها، قالت كريستينا كريسان تران، نائب الرئيس للتعليم الطبي في معهد «زيمر بيوميت- Zimmer Biomet Institute»: "مهمتنا هي تخفيف الألم وتحسين نوعية الحياة للناس في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وجميع أنحاء العالم. نحن فخورون بكوننا شريكاً موثوقا به للمستشفى الأمريكي دبي، وسنقدم معًا تجارب تعليمية تفاعلية مع هدفنا النهائي المتمثل في تحسين النتائج السريرية".

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