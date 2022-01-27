استمرار مواقف التضامن الدولية مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أدانت كل من إيرلندا ورومانيا وإثيوبيا، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصالات هاتفية بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكل من سيمون كوفيني وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، وبوغدان أوريسكو وزير خارجية رومانيا، ودمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي.

وأدانت إيرلندا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وسيمون كوفيني وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا.

تهديد للأمن

وأكد سيمون كوفيني خلال الاتصال الهاتفي، إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي، والتي تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما أكد تضامن بلاده مع الإمارات، في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها. وتقدم بالتعازي إلى الإمارات في ضحايا الهجوم الإرهابي - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي السياق ذاته، أدانت رومانيا الهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وبوغدان أوريسكو.

وأدان أوريسكو واستنكر بشدة، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.. مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية، يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد تضامن بلاده مع الإمارات في اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لصون أمن وسلامة مواطنيها، وسيادة أراضيها.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات، في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي.. وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. من جهتها، أدانت جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشدة، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ودمقي مكونن.

انتهاك للقوانين

وأكد دمقي مكونن - خلال الاتصال الهاتفي - إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وتضامن بلاده الكامل مع الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها، وسيادة أراضيها.

وأشار إلى أن هذا الهجوم الإرهابي، يشكل انتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. معرباً عن تعازيه في ضحايا هذه الاعتداءات الإرهابية، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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