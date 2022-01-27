«الدولي للتسامح والسلام» يدعو لردع الميليشيا

المصدر: (موروني - وام)

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أدان البرلمان الدولي للتسامح والسلام بالإجماع، الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الجلسة الثامنة لهم في مقر برلمان جزر القمر، وبحضور رئيس جزر القمر غزالي عثمان، ورئيس البرلمان القمري مستردوين عبده، أصدر أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام الممثلون لـ 15 دولة حول العالم بياناً أكدوا خلاله إدانة البرلمان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية ووقف ما تشكّله من تهديد للأمن والسلم الدوليين. كما طالب المجتمع الدولي وكافة الدول والمنظمات حول العالم بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن المنظمات الإرهابية.

وأكدت الدول المشاركة، دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، من أجل أن تستمر في مسيرتها المشرفة في رعاية السلام والتسامح حول العالم.

شارك في الاجتماع، البوسنة والهرسك، جزر القمر، جمهورية مصر العربية، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، جزر المالديف، موزمبيق، نيبال، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، سيشيل، أوغندا، الكونغو، كرواتيا.

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