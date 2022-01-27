عمار النعيمي يبحث مع سفير الجزائر علاقات التعاون

المصدر: عجمان- وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس في ديوان الحاكم، خميسي عريف سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد حاكم عجمان، بالسفير الجزائري، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين.

وبحث سموه والسفير الجزائري، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين.

وأثنى السفير الجزائري على التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة.

حضر اللقاء، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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