سلطان بن أحمد القاسمي يشهد احتفال «50 عاماً في حب سلطان»

المصدر: الشارقة - وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، الحفل الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى بعنوان «50 عاماً في حب سلطان»، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم.

واستُقبل سموه لدى وصوله إلى مدرج خورفكان الذي أقيم في ساحاته وعلى مسرحه الاحتفال، بأهازيج الفنون الشعبية التي رحبت بسموه وتغنت بحب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتجول بعدها سموه في أرجاء الأركان والأقسام المصاحبة التي ضمت أجنحة للعديد من المؤسسات قَدمت خلالها ورشاً وعروضاً وطنية، بالإضافة إلى معارض فنية تحكي نهضة الشارقة منذ تولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم.

واطلع سموه على مشاركة مركز الحرف المهنية الذي يقدم للحضور مجموعة من العروض والورش حول العديد من الحرف، منها الغزل والسفافة وصنع البخور والعطور وغيرها.

وبدأت الفعاليات الرئيسية على مدرج خورفكان بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ليلقي بعدها خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، كلمة أشار فيها إلى المناسبة العزيزة التي يجتمع عليها الجميع حباً بحاكم الشارقة وبإنجازاته الرائدة على مدار خمسين عاماً.

بعد ذلك تابع الحضور «أوبريت في حب سلطان»، يتضمن الفنون الشعبية والفقرات الغنائية والشعرية التي قدمها العديد من الشعراء، بالإضافة إلى مشاركة أطفال مدينة خورفكان.

ثم قدم عدد من الفنانين الإماراتيين فقرات غنائية متنوعة في حب الوطن والتلاحم الاجتماعي وفي حب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقدم طلاب مدرسة عبدالله بن مبارك للتعليم الأساسي أوبريتاً بعنوان «شكراً سلطان»، عبروا خلاله عن تقديرهم وشكرهم لمكرمات وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في المجالات كافة لرعاية أبنائه وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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