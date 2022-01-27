ولي عهد الفجيرة يزور منطقة «الحَنية»

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الفنون الإبداعية في تصوير التاريخ الإنساني وتطوره وبناء جسور التواصل الفاعل وتحقيق التقارب بين شعوب العالم. جاء ذلك خلال زيارة سموه منطقة الحنية التابعة للإمارة يرافقه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي نجلا سموه، حيث اطلع على منحوتة الفنان الإيطالي «ياغو» التي تحمل عنوان «انظر هنا» والمنقولة مؤخراً إلى منطقة الحنية.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة من النحات ياغو إلى شرح عن ماهية القطعة الفنية، والفكرة الجوهرية لها، ورحلة نقلها من إيطاليا إلى الإمارات بدعم وشراكة مع حكومة الفجيرة.

وأكد الفنان الاهتمام الإعلامي والمجتمعي الكبير الذي حظيت به المنحوتة، بعد نقلها من مدينة نابولي، حيث عرضت لمدة ستة أشهر، لتنتقل أخيراً إلى صحراء الحنية وتستقر على رمالها الهادئة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالجهد المبذول لنقل القطعة الفنية إلى الفجيرة لما تشكله هذه الخطوة من أهمية فنية وسياحية للإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز