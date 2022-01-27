ضاحي خلفان يحاضر عن استشراف مستقبل الموهوبين في الإمارات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وكبار المسؤولين بالوزارة، ألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس جمعية الإمارات للموهوبين صباح أمس، محاضرة بعنوان «استشراف مستقبل الموهوبين في دولة الإمارات العربية المتحدة» في مقر جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المُتميّز في دبي، تناول فيها الأسس والمعايير التي يبنى عليها مستقبل الموهبة لدى أبناء الوطن، مسترشداً بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: إن العمل هو المعيار الحقيقي للمواطنة وهو دليل الإخلاص وبه يتمايز الناس.

وأكد أن الموهبة تحتاج إلى من يرعاها وينميها، انطلاقاً من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: تنمية المواهب تبني جيلاً متسلحاً، والعقول والمواهب معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.

واسترشد بما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: إن اعتمادنا على العلم والمعرفة لتحقيق التنمية الشاملة هو السبيل الوحيد للوصول بدولتنا إلى مرحلة الإنتاج النوعي الذي لا يعتمد النفط أساساً لدخلنا، والمستقبل ليس نفطاً بل استثمارنا الحقيقي في شباب الوطن. وقال: إن عنصر إشعال الرغبة يبدأ لدى الموهوب من أسرته التي ترغبه في تحقيق النجاح المطلوب. وفي الختام سلم معالي الحمادي، معالي ضاحي خلفان صورة تذكارية.

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