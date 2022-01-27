مكتوم بن محمد يعلن تأسيس شركة «إكس كيوب»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، تأسيس شركة «إكس كيوب» لتنظيم وتسهيل عمل شركات صنّاع الأسواق في سوق دبي المالي، كجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة، الهادفة لمضاعفة قيمة الأسواق المالية في دبي إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

وأصدر سموه قراراً بتعيين عيسى كاظم، رئيساً لمجلس إدارة «إكس كيوب»؛ وتعيين عارف أميري، وسعيد العور، وهند بن خرباش، وجاك فيسر، أعضاء في مجلس الإدارة.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «أطلقنا اليوم شركة «إكس كيوب» لإدارة الصندوق المالي الخاص بصناعة السوق في سوق دبي المالي.. الهدف هو ترسيخ تنافسيته.. وتعزيز نشاطه المالي في 2022.. وتم تعيين الأخ عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة الجديدة».

وتهدف «إكس كيوب» إلى استخدام وتطوير الخوارزميات والتقنيات الحديثة لدعم أنشطة صناعة السوق، والتداول عالي الوتيرة للأسهم النقدية والمشتقات المالية المدرجة في الأسواق المالية المحلية لدولة الإمارات.

دعم المستثمرين

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة «إكس كيوب»: «ستعمل الأخيرة على إدارة صندوق صانع السوق، بما يوفر الدعم اللازم للمستثمرين الأفراد والشركات، حيث يلعب صنّاع السوق دوراً محورياً في تحسين فروقات الأسعار والحد من تقلبات الأسواق، ولا شك أن تبني أحدث تقنيات صناعة السوق سيعزز اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين».

مجموعة أهداف

ويستهدف صندوق صانع السوق تعزيز تنافسية الأسواق المالية بدبي، وجذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من الداخل والخارج، وتبني رؤية واضحة للاستثمار في الأسهم الواعدة، وتقليل حدة التقلبات في قيم تداول الأسهم والمؤشرات، ما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالأسواق ومنحها دفعة إيجابية لتحقيق النمو.

يذكر أن لجنة تطوير أسـواق المال والبورصات بدبي أعلنت نهاية 2021 خططها لإنشاء صندوقين كصانع للسوق بقيمة 3 مليارات درهم؛ لتنشيط التداول وتحفيز اسـتقرار السوق، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات التقنية المتقدمة في دبي على الإدراج في الأسواق المالية.

أهداف رئيسة:

› تنظم وتسهل عمل شركات صنّاع الأسواق في «دبي المالي»

تعيين عيسى كاظم رئيساً لمجلس الإدارة

1 تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية في دبي

2 جذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين

3 تبني رؤية واضحة للاستثمار في الأسهم الواعدة

4 تقليل حدة التقلبات في قيم تداول الأسهم والمؤشرات

5 تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز