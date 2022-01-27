حاكم عجمان يشيد بجهود «الصحة» في تقديم أفضل الخدمات

المصدر: عجمان- وام

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اطّلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على استراتيجية وخطط وبرامج وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحالية والمستقبلية، التي تتضمن مجموعة من المشاريع يتم تنفيذها في الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة، وتخدم أفراد المجتمع.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، والتي تركز على تقديم أفضل الخدمات المتميزة في المجال الصحي في كافة إمارات الدولة، إضافة إلى ما تقوم به من تنفيذ المشاريع الصحية والتوسع في تطوير الخدمات على مستوى الإمارات.

برامج التوعية

ودعا سموه إلى الاهتمام بالبرامج التوعوية الخاصة ببعض الأمراض المنتشرة، وخاصة جائحة كورونا وغيرها من الأمراض والاهتمام بالتثقيف والتوعية بشأنها، لتعم الفائدة كافة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان بمكتبه في الديوان الحاكم، أمس، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، والذي أطلع سموه على خطط الوزارة وبرامجها.

مشاريع وخطط

وقدم وزير الصحة شرحاً لسموه حول عدد من المشاريع والخطط والتوسعات في المستشفيات والمراكز الصحية، وتطوير الخدمات في مستشفيات ومراكز إمارة عجمان، وما تقوم به الوزارة في الإمارات من جهود حول مكافحة جائحة كورونا، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على ما يقدمه من دعم ومساندة وتسهيلات، لتقديم أفضل الخدمات الصحية في الإمارة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين.

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