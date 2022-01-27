عمر العلماء: برؤية محمد بن راشد الإمارات رائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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نظم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في اليوم الأول جلسة نقاشية تحت عنوان «الإدارة الرقمية» تحدث فيها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والبروفيسور عبدالله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وميرنا عارف المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، وأدار الجلسة ريتشارد دين.

وفي بداية الجلسة تحدث معالي عمر بن سلطان العلماء عن تغيرات المستقبل الجديد في دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال: «لدينا قائد شجاع أوضح للعالم أن دبي سوف تبني مدينة خاصة بالإنترنت «مدينة دبي للإنترنت»، واليوم دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أفضل دول العالم، التي تطبق التكنولوجيا خصوصاً وأن الاقتصاد الرقمي في الدولة هو اقتصاد قائم بحد ذاته».

وتابع العلماء: «اليوم نظامنا الاقتصادي يتيح الفرصة أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة منصة لجميع دول العالم، وإننا نوظف التكنولوجيا للوصول إلى تحسين الإنتاجية وجودة الحياة».

وقال البروفيسور عبدالله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: «إنّ المملكة العربية السعودية لديها العديد من خطط التغيير، وإننا نعمل على تمكين أصحاب القرار خصوصاً في قطاعات التعليم والبلديات والعديد من القطاعات للوصول من اقتصاد قائم على البيانات، في المقابل يجب علينا مواصلة العمل وتبني أفكار جديدة باستمرار، كما تحظى البيانات بأهمية بالغة، بحيث إن التركيز لدينا يكون قائماً على النتائج، وهنالك 3 عناصر لها دور بالنجاح للوصول إلى الذكاء الاصطناعي أهمها: التكنولوجيا وبنك المعلومات والبنية التحتية للاتصالات، والأهم هو العنصر البشري».

وتحدثت في الجلسة ميرنا عارف المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، عن أن أساس الابتكار والتكنولوجيا ساعدت وغيّرت الكثير من الأمور في الحياة، وأن حكومات الدول بدأت تنظر إلى أهمية الوصول إلى الاستدامة الاقتصادية، لذلك يجب أن تكون هناك نظرة واضحة عن التحديات مثل الاستخدام غير الهادف للتكنولوجيا.

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