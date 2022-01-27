نورة الكعبي: نتطلع لأن تسهم الصناعة الثقافية بـ5 % من ناتج الإمارات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، إنه تم إطلاق «استراتيجية عشرية للصناعات الثقافية»، ومن المنتظر أن تسهم هذه الاستراتيجية بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بمشاركة وزارات التربية والتعليم، وتنمية المجتمع، والاقتصاد، جاء ذلك خلال كلمة معاليها في افتتاح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي انطلق أمس في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020 دبي».

وأضافت: إن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول عربياً فيما يخص دعم الإبداع الثقافي خلال جائحة كورونا، وإن مشروعات هذا القطاع تأتي من بين أهم 10 صناعات في الدولة، مشيرة إلى أن الثقافة لعبت دوراً حسياً وعاطفياً خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، حيث أسهم الجانب الثقافي في تعزيز الروح الحسية والعاطفية للكثير من الناس، الذين لازموا منازلهم خلال اشتداد الأزمة، الأمر الذي جعلهم يحولون الأزمة إلى فرصٍ رابحة، ساعدتهم كثيراً على مراجعة العديد من مشاريعهم ومبادراتهم وخططهم المؤجلة، وذلك من خلال القراءة والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التوجهات الثقافية والعلمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى على مستوى العالم.

وأشادت معاليها بالمشاريع الاستراتيجية العملاقة، التي أنجزتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي وآخرها الإنجاز المميز والفريد للتحفة المعمارية والأيقونة الجديدة لإمارة دبي وهي «جسر إنفينيتي»، بمعناه الذي يرمز إلى (اللانهاية) في الإنجازات والنجاحات المستمرة لدولتنا التي أصبحت قبلة العالم، التي تحتضن عشرات الجنسيات من جميع أمم الأرض باختلاف لغاتهم وعرقياتهم وأديانهم وتوجهاتهم، حيث ينصهرون في بوتقة واحدة ويعملون في جو يسوده الأمن والأمان والعدل والمساواة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز