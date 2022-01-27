منصور بن محمد: دبي ترسخ مكانتها وجهة رائدة لأكبر الفعاليات الدولية

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن معرض الصحة العربي يمثل نافذة نموذجية تقدمها دبي للتجارب الناجحة والأفكار والرؤى التي يمكن من خلالها الارتقاء بالقطاع الصحي في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، معرضي الصحة العربي «آراب هيلث» و«ميدلاب» الشرق الأوسط 2022، أكبر معارض الرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى اليوم، تحت شعار «بالأعمال نتحد، ودفع الصناعة نحو الأمام»، بينما يقام معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2022 تحت شعار «تبنّي الابتكار لتغيير وجه التشخيص»، حيث يوفر الحدث المشترك منصة مثالية لصناعة الرعاية الصحية العالمية مناقشة أحدث التقنيات والاكتشافات الطبية.

ودون سموه عبر «تويتر»: «زرت اليوم «أمس»، معرضي الصحة العربي «آراب هيلث» و«ميدلاب» الشرق الأوسط 2022، شركات محلية وإقليمية وعالمية من 60 دولة تعرض أحدث الابتكارات والمنتجات لخدمة صحة الإنسان من دبي التي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لأكبر الفعاليات والمعارض الدولية».

ثقة عالمية

وأشاد سموه خلال الزيارة بثقة العالم في الجهود التي تبذلها دبي في مجال تطوير الرعاية الصحية من خلال تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى التي تجمع أفضل العقول والشركات العاملة في القطاع الطبي لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل التقنيات التي وصل إليها العالم في مجال الرعاية والوقاية الصحية.

كما أشاد سموه بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات، وحرص القيادة الرشيدة على إبقاء هذا القطاع الحيوي على أعلى درجات الجهوزية من خلال تزويده بأحدث التقنيات والمختبرات على مستوى العالم.

خدمات مبتكرة

وزار سموه خلال جولته في المعرض منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث استمع إلى شرح حول ما تقدمه الوزارة من خدمات رقمية مبتكرة، تحت شعار «مستقبل الريادة الصحية»، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في استشراف المستقبل، لتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي.

كما زار سموه منصة دائرة الصحة أبوظبي، حيث تعرف على أحدث مشروعاتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، والتي تتضمن عدة مبادرات مبتكرة في مجال الصحة الرقمية تم تطويرها من خلال تعاون مثمر بين الدائرة وشركائها بما في ذلك هيئة أبوظبي الرقمية، وشركة «سال» المختصة بالذكاء الاصطناعي، وشركة اتصالات. و«منصة استجابة» التي استخدمت خلال جائحة «كوفيد 19» لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات الإيجابية.

وتفقد سموه خلال الزيارة بعض المنصات الخاصة بالشركات والمستشفيات العالمية ومنها منصة المستشفى الأمريكي، حيث اطلع سموه على أحدث حلول التصوير والتشخيص المتطورة في مجالي طب القلب وطب الأورام، كما زار منصة شركة «نافكو»، والتي قامت خلال المعرض بإطلاق أكبر حافلة في العالم للإسعاف البري والجبلي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ضمن خطة المؤسسة لتطوير منظومة العمل الإسعافي بالشكل الأمثل وصولاً لتقديم خدمات مميزة تليق بالسمعة العالمية لمدينة دبي.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 60 ألف زائر، وسيتخلله انعقاد 21 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر، وحضور أكثر من 550 متحدثاً إقليمياً ودولياً.

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