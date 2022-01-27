«الصحة» تعرض تطبيقاً يحلل نتائج تخطيط القلب فوراً بدقة 95%

المصدر: دبي ـ البيان

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تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع أثناء مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي بدبي أحدث التطبيقات المتطورة لقراءة وتشخيص نتائج تخطيط القلب الكهربائي، وتحليل النتائج الفورية بدقة 95%، بالتعاون مع شركة ProCardio للمعدات الطبية، في إطار تمكين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من استخدام وتوظيف أحدث الابتكارات في أمراض القلب، والتعرف على نتائجها بشكل دقيق وفوري، بما يسهم في تشخيص أفضل وأسرع خاصة للحالات الحرجة.

وبموجب ترخيص التطبيق من قبل قطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصبح متاحاً للاستخدام في الإمارات، وتأتي أهمية ترخيصه نظراً لقدرة التطبيق على قراءة وتحليل وتشخيص سريع ودقيق لتخطيط القلب الكهربائي ECG للكشف عن حالة المريض بشكل عام وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة بشكل خاص، في حالات حدوث اضطراب في انتظام عمل القلب.

ويتم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي قراءة تخطيط القلب وتحليل البيانات للمسعف خلال 10-30 ثانية سواء خلال حوادث الطرق أو المنزل، من خلال نقل الصورة الحقيقية لواقع تخطيط القلب إلى المستشفى بعد تحليله بنسبة دقة تصل إلى 95%، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وإنقاذ حياة المرضى.

والتطبيق لديه القدرة على تشخيص عدد (45) مرض من أمراض القلب، وذلك بأقل من 10 ثوان، منها تسارع أو تباطؤ نبضات القلب، اضطراب في التوصيل الكهربائي، احتشاء عضلة القلب، زيادة حجم البطينين أو الأذينين، التهاب التامور، الذبحة الصدرية.

مشروع مبتكر

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق مشروع مبتكر لنشرة الدواء اللا ورقية بتقنية الواقع المعزز، وذلك من خلال ربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت، وسيتم تطبيق هذه التقنية في النصف الأول من العام الجاري 2022 على العلب الدوائية، التي تنتجها شركة Ferring.

وأشار الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية هذا المشروع في توظيف تكنولوجيات مبتكرة مثل الواقع المعزز ورمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يشكل تطوراً ودعماً للابتكار في المجال الدوائي بالدولة والمنطقة.

تقنية

وتعرض الوزارة على منصتها مشروع تعاون مع شركة Ferring، الذي يتضمن إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على علبة الدواء لتمكين المريض من قراءة نشرة الدواء اللاورقية، عبر تقنية الواقع المعزز (AR) بشكل تفاعلي، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في القطاع الصحي والمجال الدوائي، وربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت لتوفير بيانات كاملة عن الدواء بمجرد مسح الرمز، عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي بشكل مبتكر عبر تقنية الواقع المعزز، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات التفصيلية للدواء بطريقة تفاعلية.

وعند قراءة QR كود من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي يتم الحصول على خدمة تفاعلية، حيث يظهر المساعد الافتراضي في شكل ثلاثي الأبعاد، ويقدم للمريض جميع المعلومات عن الصنف الدوائي.

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