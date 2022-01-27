ربط %50 من مستشفيات دبي بمشروع نابض الرقمي الذكي

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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كشف الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، عن ربط 50% من المستشفيات في الإمارة، بمشروع نابض الرقمي الذكي لتوحيد التقارير الطبية للمرضى، وفق أعلى درجات الخصوصية والدقة والسرعة، ضمن التزام الهيئة وحرصها على التحول الذكي بخدماتها ومنظومتها الصحية، التي تخدم الناس وتحقق التنافسية العالمية لدبي في المجال الصحي.

وقال بأنه تم الربط مع برنامج «رعايتي» التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لافتاً إلى أنه تم ربط 7،6 ملايين ملف طبي في دبي والمناطق الشمالية، وأكثر من 29 ألف عامل في القطاع الصحي يمكنهم الاطلاع على هذه الملفات، وأكثر من 234 منشأة مربوطة بين «نابض» و«رعايتي».

وأفاد بأن هيئة الصحة ستنتهي من مشروع الملف الطبي الإلكتروني على مرحلتين للوصول إلى 100% من الربط مع جميع المستشفيات في إمارة دبي منتصف عام 2022، والثانية الوصول إلى كل المنشآت الموجودة في قاعد بيانات التنظيم الصحي في نهاية عام 2023.

وقال أن بإمكان المريض أيضاً إطلاع الطبيب المعالج خارج الدولة على ملفه الطبي إن كان لديه خاصية الدخول على نظام نابض، فمن الناحية التقنية ممكنة، ولكن يجب التأكد من سرية البيانات لتوفير هذه الخاصية بحيث يكون ملف المريض في مأمن.

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