«الإمارات للخدمات الصحية» تتعاون مع مستشفى للأطفال في واشنطن

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مذكرة تفاهم مع المستشفى الوطني للأطفال في واشنطن دي سي، بغرض ترسيخ أطر التعاون المشترك في عدد من مجالات الرعاية الصحية بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسورايا أنجيولي المدير التنفيذي للمركز الوطني للأطفال في أمريكا.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى التعاون في مجال رفع جودة البنية التحتية، ودعم الاستشارات التخصصية والقدرات، وتبادل زيارات الاستشاريين بين الجانبين، من خلال برنامج الأطباء الزائرين، وتبادل الخبرات والتجارب، من خلال البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الابتكار والبحث الطبي والتقنيات الجديدة.

وتنص بنود المذكرة، على إنشاء لوحة معلومات خاصة بالجودة والسلامة، فضلاً عن تقديم تقارير بناء على أفضل الأساليب المتبعة في المستشفى المحدد، وتطوير عملية هيكلة حكومية تضمن الجودة والتميز، وتعزيز التعاون في تطوير الخدمات الإكلينيكية في المنشآت الصحية، والإشراف على الخطط العلاجية في جميع التخصصات الطبية الأساسية، مثل: طب القلب، وأمراض الرئة، وزراعة نخاع العظام، وغيرها، بالإضافة إلى التخصصات الفرعية، كعلم الوراثة «التمثيل الغذائي»، وإعادة التأهيل، وطب العيون، وغيرها.

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