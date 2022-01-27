المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت لجنة المشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية اجتماعها الرابع، وترأس الاجتماع من جانب الدولة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب جمهورية كوريا الجنوبية شوي جونج-مون نائب وزير الخارجية، وبمشاركة قيادات الشركاء المعنيين بالقطاع النووي في الإمارات وكوريا الجنوبية.

استعراض

وتماشياً مع الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، فقد تم إنشاء اللجنة رفيعة المستوى في عام 2018 لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون النووي وفقاً للاتفاقية الموقعة للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية 2018. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإنجازات المحرزة في مجال التعاون النووي فضلاً عن مناقشة المشاريع المشتركة المستقبلية.

إنجازات

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي في كلمته الافتتاحية «إن لجنة المشاورات رفيعة المستوى للتعاون النووي حققت إنجازات كبيرة على مدار الأعوام الأربعة الماضية ووضعت أساساً قوياً لبنية تحتية تدعم فرص التعاون الاستراتيجية. وأنني على ثقة إننا سوف نعمل معاً لتحقيق توجيهات ورؤية قيادتنا ورؤيتنا المشتركة».

قدرات شبابية

ومن ناحية أخرى، وافقت اللجنة على إنشاء المجلس الإماراتي الكوري لبناء القدرات الشبابية في القطاع النووي، حيث يوفر منصة تعليمية لشباب المهندسين المتخصصين في المجال النووي من أجل تبادل الخبرات وتعزيز المشاركة في هذا القطاع.

3 مجموعات

وتتألف لجنة المشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي بين الإمارات وكوريا الجنوبية من ثلاث مجموعات عمل: تتعلق المجموعة الأولى بمحطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الدولية، فيما تتعلق مجموعة العمل الثانية بالعلوم النووية والتكنولوجيا والأبحاث والدراسات، وتغطى المجموعة الثالثة تشريعات الأمان النووي والأمن النووي.

وتتبنى كل مجموعة عمل برنامج عمل يتضمن عدداً من المشاريع المشتركة المزمع تنفيذها لتعزيز التعاون النووي مثل تبادل خبرات التشغيل والتعاون في مشاريع نووية دولية، والأبحاث والدراسات وبناء القدرات والأمن السيبراني وغيرها.

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