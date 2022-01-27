حكومة الإمارات تكرّم الفائزين بـ«هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب»

المصدر: دبي - البيان

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كرمت حكومة دولة الإمارات الفائزين في «هاكاثون الأمم المتحدة العالمي للشباب»، الذي نظم برعاية الأمم المتحدة، بالشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبدعم من الجهات الأكاديمية في الدولة، بهدف تعزيز دور الإمارات وجهودها العالمية في دعم مشاركة الشباب وتوظيف طاقاتهم وإبداعاتهم في مجال علوم البيانات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والبيانات الضخمة وعلوم البيانات.

وكرمت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب الفائزين على ابتكاراتهم في مجال علوم البيانات، التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حفل نظم بالتزامن مع إطلاق المنصة الإقليمية للأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: تكرس حكومة دولة الإمارات جهودها لدعم إبداعات وطموح الشباب في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات كونها تمثل لغة المستقبل، بهدف ترسيخ مكانة الدولة كحاضنة لآمال الشباب، ومنصة لإطلاق طموحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقع.

وأضافت: لقد كانت المشاركات التي شهدها الهاكاثون من داخل الدولة وخارجها دليلاً راسخاً على المكانة، التي تحظى بها الدولة كوجهة مفضلة للشباب الطموح، الذي يبحث عن بيئة حاضنة وداعمة لتطلعاته المستقبلية، ونحن في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نسخر كافة الإمكانات لدعم الشباب كترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة، التي آمنت ومنذ قيام دولة الإمارات بأن الشباب يمثلون الاستثمار الأهم للأمم.

وهنأت معاليها الفائزين بالمراكز الأولى، وتمنت لهم التوفيق في مشروعاتهم المستقبلية، وحثتهم على التسلح بالعلوم الحديثة، وبالتزود بعلوم البيانات والتكنولوجيا كونها لغة المستقبل.

تواصل

ومن جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن الخبرات العالمية، التي شاركت في تقييم المشاريع المقدمة للشباب المشاركين في الهاكاثون، والخبرات التي اكتسبها المشاركون بمنافسات الهاكاثون تعد نافذة مهمة، للتواصل مع الخبرات العالمية في مجال علوم البيانات، الأمر الذي يسهم في النهوض بشباب المستقبل، وتوظيف طاقاتهم في مجال البيانات والابتكار، لتعزيز أجندة الأمم المتحدة 2030 لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت حنان أهلي: عندما يتعلق الأمر بعلوم البيانات وبأهداف التنمية المستدامة، فإننا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نحرص على إتاحة المجال لمشاركة الشباب بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير إمكانات الكفاءات والمواهب الشابة لإبراز وتعزيز مهاراتهم في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

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