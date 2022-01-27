«دبي القضائي» ينظم برنامجاً تدريبياً لقضاة محاكم دبي الجدد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على برنامج «القضاة الجدد» الذي انطلق حضورياً في 17 يناير الجاري، ويستمر حتى 31 مارس المقبل، معربين عن ثقتهما بأن البرنامج سيعزز تميزهم وحرفيتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، كما قدّما التهاني لهم على تسلمهم مهامهم الجديدة كقضاة جدد في محاكم دبي.

وتأكيداً على دوره في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أعضاء السلطة القضائية، وتعزيزاً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع محاكم دبي، ينظّم معهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً جديداً تحت عنوان «القضاة الجدد».

ويأتي الإعلان عن هذا البرنامج في إطار حرص المعهد على مواصلة منهجيته لتطوير برامجه القضائية للإسهام في خلق منظومة قضائية محترفة.

5 قضاة

ويستهدف البرنامج 5 قضاة في أعقاب تعيينهم في محاكم دبي بعد أدائهم اليمين القانونية بتاريخ 12 يناير الجاري أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويهدف البرنامج إلى تزويد القضاة بأفضل إعداد مهني، وإكسابهم المعرفة الحديثة، ودعمهم على أداء مهامهم على النحو الأمثل، والقيام بأدوارهم بحيوية وفاعلية، وذلك انطلاقاً من الرؤية التي يتبناها معهد دبي القضائي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز