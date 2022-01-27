نهيان بن مبارك: الإمارات والهند تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في قصره، سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بسفير الهند، وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات والهند وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وأكد معاليه أن الإمارات والهند تربطهما علاقات تاريخية متجذرة انطلاقاً من أرضية صلبة وروابط وثيقة تزداد قوة تعزيزاً لمفهوم الأخوة والشراكة وذلك بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التطور والتقدم والنماء.

وقال إن مشاركة الهند في إكسبو 2020 دبي تشكل إضافة مهمة لأهم حدث حضاري وثقافي تنظمه الإمارات لما يعرضه من ابتكارات وإنجازات في مختلف المجالات تعكس صورة الهند الحديثة والقوية والمتقدمة تكنولوجياً وجمالياتها الفنية والثقافية التي تجسد رسالة الهند وأهداف إكسبو2020 دبي للمستقبل.

من جانبه أكد سفير الهند حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والقطاعات والبناء على هذه الشراكة القوية والموثوقة بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

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