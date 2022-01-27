مستشفى رأس الخيمة يضاعف طاقته الاستيعابية 300 %

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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اتخذت إمارة رأس الخيمة خطوة جديدة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال تحالف جديد بين مجموعة «العربية للرعاية الصحية» وشركة «كومون سبيريت هيلث» الرائدة في الخدمات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، بزيادة استثمارات مستشفى رأس الخيمة التوسعية من خلال مضاعفة القدرة الاستيعابية لمستشفى رأس الخيمة 300% ليصبح بسعة 200 سرير بحلول عام 2024.

وأوضح الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمجموعة العربية للرعاية الصحية والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، «ستشمل مجالات التعاون الرئيسية مع «كومون سبيريت هيلث»، التي تدير 140 مستشفى وأكثر من 1500 موقع رعاية في 21 ولاية أمريكية، مجالات الابتكار الرقمي، والتدريب والتعليم، وتعزيز التعاون من أجل تحسين النتائج السريرية، وتنسيق الرعاية، وتوسيع الشبكة، وتحسين تجربة المريض بشكل عام».

وأضاف: سيتم التركيز بموجب ذلك على علوم القلب، وتقويم العظام، والأعصاب وإعادة تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي. ويأتي قرار التوسعة هذه بهدف السماح للمرضى الإقليميين بتلقي رعاية طبية متكاملة والحصول على الخبرة السريرية لشبكة أطباء «ديغنيتي هيلث إنترناشونال».

تصميم

قال الدكتور رضا صديقي: بدأت عملية التصميم بالفعل للتوسعة الجديدة، وهي تتماشى مع أفضل الممارسات والبروتوكولات المتبعة في شبكة «ديغنيتي هيلث إنترناشونال»، الأمر الذي سيتيح للمرضى في المنطقة الحصول على الخبرة الأمريكية هنا في رأس الخيمة، وسيستفيد المستشفى من أفضل الممارسات الصحية الرقمية والذكية الناجحة المطبقة في مستشفيات شبكة «ديغنيتي هيلث إنترناشونال».

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