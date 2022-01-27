خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الهند وحاكم عام أستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

برقيات

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الجنرال ديفيد هيرلي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا.

تقدير

من جهة أخرى، منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ستانيمير فوكيسيتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء مهام عمله في الدولة، تقديراً للجهود، التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، السفير الصربي الوسام، خلال استقباله له في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في المجالات كافة.

وعبر فوكيسيتش عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الـ 50 عاماً الماضية، والتي تعكس حرص القيادة وطموحها، للارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون، كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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