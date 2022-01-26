«ورشة حكومة دبي» تعيّن سفراء للسعادة لتعزيز الابتكار والإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «ورشة حكومة دبي» عن تعيينها سفراء للسعادة في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيجابية والسعادة بما يسهم في تحويل بيئة العمل إلى بيئة هادفة ومحفزة على الابتكار والإنتاجية. وسيقوم سفراء السعادة بدور محوري في ترسيخ التعاون والثقة بين الموظفين، باعتبارهم حلقة وصل بين إداراتهم المختلفة والإدارة العليا وقسم الموارد البشرية.



خطوة متقدمة

ويمثل تعيين سفراء السعادة، بتوجيه من فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، خطوة متقدمة باتجاه الارتقاء بالبيئة الداخلية بما ينعكس إيجاباً على أداء موظفي وعملاء الورشة، تماشياً مع مستهدفات «البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة» الذي يحفز على الابتكار وتبني الأفكار الإبداعية التي من شأنها إرساء مفاهيم وقيم السعادة ضمن بيئة العمل.



اهتمام

وقال فهد أحمد الرئيسي: «نولي اهتماماً كبيراً بجعل السعادة ثقافة ضمن بيئة عملنا، تماشياً مع التزامنا المستمر بالعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة الموظفين باعتبارها أولوية استراتيجية لحكومة دبي».



أفضل الخدمات

وأضاف الرئيسي: «تمثل سعادة موظفينا الخطوة الأساسية لتقديم أفضل الخدمات التي ترقى إلى تطلعات عملائنا، ما يدفعنا إلى تبني أفضل الممارسات الضامنة لتشجيع فريق عملنا على أن يكون أكثر ابتكاراً وإنتاجية. ونتطلع، من خلال تعيين سفراء السعادة، إلى التواصل المباشر مع الموظفين لبناء علاقة متينة قوامها الثقة ضمن أجواء قائمة على الإيجابية والتميز، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في إيجاد حكومة متميزة وسبّاقة قي تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل».

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