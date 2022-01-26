الوقاية والسلامة بالشارقة تسجل 2700 منشأة في (أمان) وتدرب 3 آلاف مستهدف

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريعها الحالية والمتمثلة بنظام الاستجابة المبكرة لإنذارات الحريق (أمان) ومعهد سلامة للتدريب الوقائي، وتم في 2021 تسجيل أكثر من 2700 منشأة جديدة في نظام أمان، ما يعزز القدرة على التدخل المبكر في حالات الحريق ويقلل من زمن الاستجابة للطوارئ، بينما تم تدريب أكثر من 3 آلاف و200 متدرب في معهد سلامة للتدريب الوقائي للمساهمة في تحسين ثقافة السلامة والتعامل مع حالات الطوارئ، مبيناً أن الهيئة تعمل على التحسين المستمر لمشاريعها وعملياتها وأنظمتها بما يتوافق مع أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية ويسهّل تجربة المتعاملين، داعياً أصحاب العمل للتسجيل في نظام أمان ومعهد سلامة للتدريب الوقائي عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.



جهود



وبيّن أن الهيئة واصلت جهودها لتوعية شرائح المجتمع بمختلف جوانب السلامة العامة والسلامة المهنية، وذلك تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية والمتمثلة بالحفاظ على سلامة المجتمع واستدامة الأصول في إمارة الشارقة، ورفع مستوى ثقافة السلامة والصحة المهنية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في خفض معدلات الحوادث وتحسين جودة العمل والحفاظ على سلامة العاملين في الإمارة.



مبادرات توعية

وأضاف القاسمي إن الهيئة مستمرة بتقديم مبادرات التوعية والمتمثلة بحملات التفتيش الوقائي التوعوي لمختلف المنشآت السكنية والتجارية والجهات الحكومية، والتدريب الوقائي باستخدام تقنيات التدريب «عن بُعد» مراعاة للإجراءات الاحترازية وبهدف الوصول لأكبر شريحة من المستفيدين، بالإضافة إلى تقديم ورش التوعية باستخدام حافلة سلامتك، والتي تقدم تجربة مختلفة للحصول على التدريب التوعوي في مكان العمل وبشكل مجاني، حيث تم تفتيش أكثر من 5.400 منشأة وتدريب أكثر من 3.300 متدرب، كما نفذت الحافلة 62 زيارة لجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى تنفيذ حملات تفقدية للأبراج السكنية في فصل الصيف وتنفيذ زيارات توعية لأصحاب العمل والعمال دعماً لقانون منع العمل خلال فترة الظهيرة وتوعيتهم بأخطار العمل تحت أشعة الشمس المباشرة لتجنب الإجهاد الحراري والأخطار الأخرى المرتبطة بذلك.

اشتراطات



وقال إنه وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021م بخصوص نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من اشتراطات السلامة لمختلف الأنشطة العاملة في الإمارة، وذلك عن طريق تصنيف جميع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وفقاً لدرجة خطورة الأنشطة التي تمارسها، يجب على أصحاب العمل تطبيق اشتراطات السلامة المرتبطة بمستوى تصنيف منشآتهم.



أدلة



وبيّن مدير هيئة الوقاية والسلامة أن الهيئة أصدرت العديد من الأدلة الإرشادية وأدلة الممارسات المهنية لإرشاد أصحاب العمل بالأخطار المرتبطة بمختلف الأنشطة المهنية وطرق إدارة المخاطر والتحكم بها لتحقيق أعلى مستويات السلامة، كما تطرقت تلك الأدلة للاشتراطات الواجب توافرها في مرافق العمال لضمان سلامتهم وراحتهم والتي تشمل أصحاب الهمم والحوامل والأمهات الجدد، حيث يمكن الوصول إلى هذه الأدلة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (https://www.spsa.shj.ae).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز