46 % نمواً في الرخص التجارية الجديدة في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشف التقرير الصادر عن إدارة التراخيص بدبا الفجيرة عن زيادة في عدد الرخص التجارية عن السنة الماضية بنسبة نمو تصل تقريباً إلى 10%، بفارق زيادة تصل إلى حوالي 357 رخصة تضمنت رخصاً جديدة وتجديداً، في حين وضح التقرير نمو الرخص الجديدة بنسبة 46% مقارنة مع عام 2020.



4112 رخصة



وأشار المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة إلى أن إدارة التراخيص التجارية أنجزت 4112 رخصة خلال عام 2021، مقارنة مع 3755 رخصة للعام الذي سبقه، تضمنت مختلف الأنشطة منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية، إلى جانب الرخص المنزلية ضمن برنامج «مشروعي»، تنوعت خلال العام الماضي بين إصدار 314 رخصة جديدة بعدما سجل عام 2020 حوالي 215 رخصة جديدة، أما تجديد الرخص فارتفعت إلى حوالي 3798 رخصة خلال العام الماضي بفارق 258 رخصة.

وأوضح أن قسم المتابعة والتفتيش والشكاوى نفذ 3587 جولة تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، تم خلالها توجيه (211) إنذاراً، وتحرير (243) مخالفة تضمنت عدم تجديد الرخصة، وممارسة نشاط غير مذكور بالرخصة، بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح، نتيجة ذلك تم إغلاق (13) محلاً لم تلتزم بتجديد الرخصة التجارية، وإلغاء (119) رخصة.

جاء ذلك بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، وللتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، وأيضاً للتأكد من التزام كافة المحال والمراكز التجارية والأسواق بالتعليمات والقوانين التي تصدرها البلدية.



تنظيم الحملات



وأشار اليماحي إلى أن البلدية تحرص على تنظيم الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة بشكل دوري ومستمر لرصد كل الممارسات السلبية، وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنّب هذه الممارسات الخاطئة.

دعت البلدية جمهورها الكريم بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399)، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها (dibbamun) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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