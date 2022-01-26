الإمارات.. حراك متواصل وقائمة مزدحمة بالفعاليات والأحداث

المصدر: وام

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تشهد الإمارات هذه الأيام وخلال الفترة المقبلة سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الطابع الدولي بما يعكس حجم حضورها ودورها المؤثر على صعيد المنطقة والعالم.

وتشهد الفعاليات مشاركة واسعة من مختلف دول العالم وعلى رأسها إكسبو 2020 دبي الذي يواصل تصدره لقائمة الأحداث الأكثر زخماً على مستوى العالم منذ بدء أزمة كوفيد 19 فيما يزخر الحدث بفعاليات متنوعة وسط تصاعد وتيرة الحضور الجماهيري حيث لامس عدد الزيارات للحدث الدولي حاجز الـ11 مليون زيارة، فيما شهد الحدث العالمي خلال الأسبوع الجاري مجموعة مميزة من الأحداث مثل «ملتقى الإنسان وكوكب الأرض» الذي انعقد بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والمعرض الدولي للطوابع - الإمارات 2022 .

بدوره يواصل مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي استقطاب الجمهور المحلي والخارجي، وقد استحدث المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات والأقسام الجديدة بما يثري مكانته كحدث ثقافي وترفيهي عالمي يحتفي بالقيم النبيلة الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

فعاليات وأحداث وانطلقت أول أمس في أبوظبي منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية والتي تستمر حتى 29 يناير الحالي بمشاركة 521 لاعبا يمثلون 60 دولة، حيث تقام المنافسات تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو والـ MMA ، وبالمز الرياضي.

وفي دبي انطلقت فعاليات معرضي الصحة العربي "آراب هيلث"، وميدلاب الشرق الأوسط 2022، أكبر معارض الرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يُقام بمشاركة نحو 3500 شركة عارضة من قطاعات الرعاية الصحية والمختبرات من أكثر من 60 دولة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في مجال تشخيص الأمراض والعلاج.

وتشهد مدينة دبي مجموعة من الفعاليات المميزة خلال الأسبوع الختامي من "مهرجان دبي للتسوق 2022 " تتنوع ما بين الحفلات الموسيقية الكبرى لفنانين مشهورين وتجارب حصرية للألعاب النارية والأسواق المفتوحة في عدد من الوجهات بدبي وفرص الفوز بجوائز تقدر بالملايين وغيرها.

أحداث مقبلة

وتستعد الإمارات لاستضافة مجموعة من الاحداث والفعاليات العالمية المتنوعة على أرضها في شهر فبراير المقبل وفي مقدمتها النسخة الخامسة من معرضي ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة /يومكس 2022/ والمحاكاة والتدريب /سيمتكس 2022/ في أبوظبي، والتي ستقام بالتزامن مع الدورة التاسعة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر /آيسنار 2022/، الذي ينظم من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ويشهد أول أيام شهر فبراير انطلاق فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2022"، وذلك للمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 3600 شركة عالمية ستقدم من خلال المعرض ما يقارب 4800 مُنتَج مُبتكَر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث الأهم من نوعه في العالم أكثر من 66 ألف مشارك من 155 دولة.

وفي الشارقة تطلق جامعة الشارقة يوم 7 فبراير القادم "المؤتمر الدولي العاشر لطلبة طب الأسنان" تحت شعار "عقد من الإلهام في مجال طب الأسنان" الذي تنظمه رابطة طلبة طب الأسنان في جامعة الشارقة، بمقر الكليات الطبية في الجامعة وبمشاركة طلبة وأطباء الأسنان من داخل وخارج الدولة.

كأس العالم للأندية

وعلى صعيد الاحداث الدولية تبرز بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة 7 فرق، من بينها تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

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