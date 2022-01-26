تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على صحة وسلامة المجتمع اتبعت دولة الإمارات نموذجا فريدا لاحتواء الفيروس ومتحوراته وذلك من خلال مواكبة آخر تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وقالت فريدة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد .. إنه في إطار حرص القطاع الصحي على دعم الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية عززت الدولة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و التقنيات الحديثة بهدف تحليل البيانات لمواصلة الاستباق و الاستشراف من خلال تكثيف نطاق الفحوصات في جميع أنحاء الدولة الهادفة للتقصي والحد من انتشار الجائحة وتخفيف آثارها على أفراد المجتمع.

و أضافت : " يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح 93.73 في المائة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

و أكدت أن صحة وسلامة الإنسان من أهم أولويات الدولة ولذلك حرصت الإمارات على توفير اللقاح والجرعة الداعمة لجميع فئات المجتمع كونها الجرعة داعما أساسيا للحصول على الأجسام المضادة اللازمة للوقاية من المتحورات والطفرات الجينية لفيروس كورونا.

و أضافت : " تشير دراسات وبحوث صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة داعمة كانوا أقل عرضة للإصابة وأقل عرضه لتطورات المرض في حال الإصابة ونهيب بأفراد المجتمع الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن المسارعة إلى أخذه حماية لأنفسهم ولتعزيز المناعة المجتمعية".

و أكدت أن القطاع الصحي أولى اهتماما بالغا برفع مستوى الوعي المجتمعي حول فيروس كورونا المستجد وضمان وصول المعلومات الصحيحة عبر إطلاقه منصات رسمية تتضمن كافة التوصيات والإرشادات التي حددتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس.

و قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة .." شدد القطاع الطبي على دور التكامل و الترابط بين القطاعات المختلفة ومدى التزام المجتمع وتعاونه في تطبيق إجراءات البرتوكولات المعتمدة ونؤكد في هذا الصدد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع والتصدي للجائحة".

و أشارت إلى أن القطاع الطبي و بالمشاركة مع جميع قطاعات الدولة بذل جهودا حثيثة ومثمرة لغرس ثقافة صحية توعوية لدى المجتمع بأهمية إجراء الفحوصات الدورية بهدف الكشف المبكر عن الإصابة الذي يسهم بدوره في الأخذ بالبروتوكولات العلاجية المناسبة و التي من شأنها التقليل من حدة المرض.

و دعت في ختام الإحاطة الإعلامية أفراد المجتمع إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة "كوفيد - 19" من خلال الالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم مؤكدة أنه صحة مجتمعنا أولوية ومسؤولية كل فرد منا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز