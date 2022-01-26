الرئيس المصري يصل البلاد.. ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

المصدر: وام

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وصل فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامة الرئيس المصري واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وصافح فخامة الرئيس المصري .. سمو الشيوخ والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته ضيفا عزيزا إلى دولة الإمارات.

فقد كان في الاستقبال.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي.

فيما يرافق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري وسعادة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وسعادة اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وسعادة اللواء محسن عبدالنبي مدير مكتب رئيس الجمهورية وسعادة اللواء مصطفى شوكت قائد الحرس الجمهوري وسعادة شريف البديوي سفير مصر لدى الدولة.

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