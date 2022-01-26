سلطان الجابر: نعمل على رفع لائحة ملزمة للمطاعم بتحديد البيانات الإيضاحية على الوجبات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التقدمة، بأن الوزارة تعكف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الرقابية في الدولة، على وضع ورفع مواصفات ارشادية للوجبات الغذائية إلى مجلس الوزراء، لدراستها واعتمادها كلائحة فنية ملزمة لجميع المطاعم والمنافذ.

وأفاد في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم (الأربعاء) حول إمكانية إلزام المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات، بتحديد واحتساب السعرات الحرارية للطعمة المقدمة : "بأن هذا الاجراء يأتي في صلب اعمال واختصاصات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالرغم من ذلك، فقد قمنا من باب مساهمتنا الوطنية ومسؤوليتنا المجتمعية، باستحداث مواصفات قياسية تختص بالبيانات الايضاحية على هذه الوجبات في المطاعم والنشأة الغذائية التي تقدم الوجبات الغذائية".

وتابع : "من خلال هذه المواصفات الارشادية، تم تضمين بعض البنود مثل السعرات الحرارية، وان يتم ذكر أسماء المواد، والمكونات التي تدخل في هذه الوجبات، وان يتم سرد كل البيانات والمعلومات الأساسية التي تساهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بتوفير كافة المعلومات والبيانات".

وأضاف : كمرحلة أولى عملنا في الوزارة على وضع مواصفات ارشادية كمبادرة لدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومن خلال الجهات الصحية والرقابية الموجودة في الدولة نتعاون على رفع هذه المواصفة إلى مجلس الوزراء الموقر، لاعتمادها بحيث تكون لائحة فنية الزامية للتطبيق حسب الإجراءات المتبعة.

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