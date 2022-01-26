«الصحة» تطلق مشروعاً مبتكراً لنشرة الدواء اللاورقية

المصدر: البيان

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروعاً مبتكراً لنشرة الدواء اللا ورقية بتقنية الواقع المعزز وذلك من خلال ربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت، بما يساهم في تعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالدواء للمرضى بشكل سهل ومبتكر، وتحسين نتائج العلاج وتجنب الأخطاء الدوائية، ليكرّس هذا المشروع تنافسية الوزارة كجهة حكومية صحية رقمية لا ورقية ونموذج مستدام يحتذى في مجال تطوير الخدمات لإسعاد المتعاملين.

ويأتي هذا الإعلان عن المشروع الذي كشفت عنه الوزارة ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، وهو المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشروع مبتكر

وأشار سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى الدور المهم لهذا المشروع في تسهيل وصول المرضى للدواء وضمان التزامهم بخططهم العلاجية، وذلك في إطار توجهات حكومة الإمارات لتعزيز وترسيخ حقوقهم وتوفير جميع الخدمات الموائمة لدعم قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم بالمجتمع وتأمين حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في توظيف تكنولوجيات مبتكرة مثل الواقع المعزز ورمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يشكل تطوراً ودعماً للابتكار في المجال الدوائي بالدولة والمنطقة.

QR Code

وتعرض الوزارة على منصتها مشروع تعاون مع شركة Ferring الذي يتضمن إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على علبة الدواء لتمكين المريض من قراءة نشرة الدواء اللاورقية عبر تقنية الواقع المعزز (AR) بشكل تفاعلي. حيث يهدف المشروع إلى تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في القطاع الصحي والمجال الدوائي، وربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت لتوفير بيانات كاملة عن الدواء بمجرد مسح الرمز، عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي بشكل مبتكر عبر تقنية الواقع المعزز، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات التفصيلية للدواء بطريقة تفاعلية.

وعند قراءة QR كود من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي يتم الحصول على خدمة تفاعلية، حيث يظهر المساعد الافتراضي في شكل ثلاثي الأبعاد ويقدم للمريض جميع المعلومات عن الصنف الدوائي، وسيتم تطبيق هذه التقنية في النصف الأول من العام الجاري 2022 على العلب الدوائية التي تنتجها شركة Ferring.



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