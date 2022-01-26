"الوطني" يدين الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على منشآت مدنية بالدولة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أدان المجلس الوطني الاتحادي، بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية، من خلال طائرات بدون طيار مسيرة استهدفت الدولة.

وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي " أن المجلس يعرب عن ادانة للهجات التي قامت بها جماعة الحوثي الإرهابية، وان المجلس اذ يندد بهذه الاعمال الجبانة، وهو إذا يشير بان هذه الهجمات تمثل تهديد للأمن العربي ووحدة صفة ونشر للإرهاب وتهديد للأمن والسلم الدوليين".

وأضاف: يؤكد المجلس على الدوام وقوفه الدائم مع قيادة الرشيدة، حفاظاً على سلامة المواطنين وأمن ومنشأتنا الحيوية، مشيداً في الوقت نفسه بدور القوات المسلحة الاماراتي وبسالتها في التصدي للهجمات الإرهابي.

وأعرب عن تثمين المجلس الوطني الاتحادي لجميع المواقف المشرف التي تبنتها دول العالم، والتي أظهرت تكاتفها ووقوفها مع دولة الامارات العربية المتحدة في اتخاذها كافة السبل في الدفاع عن ارضها وسلامة مواطنيها والمقيمين على ارضها.

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