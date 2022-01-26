حاكم أم القيوين: في ظل حكم سلطان القاسمي شهدت الشارقة إنجازات بارزة

المصدر: (أم القيوين - وام)

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تقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأسمى أيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم بالإمارة، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق.

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بما شهدته إمارة الشارقة في عهد سموه من إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة، شملت كافة المجالات. وأكد سموه: إن إمارة الشارقة حققت طفرة كبيرة في التنمية الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اتخذ من الإنسان مصدر الثروة، وأساس النهضة والتنمية في كافة المجالات العمرانية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

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