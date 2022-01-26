ولي عهد أم القيوين: حاكم الشارقة رجل العطاء

المصدر: (أم القيوين ـ وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الشارقة داعياً العلي القدير أن يمنّ على سموه بالصحة والعافية وطول العمر.

وأشاد سمو ولي عهد أم القيوين بما تحقق في الخمسين عاماً منذ تولي سموه مقاليد الحكم بالشارقة، منوهاً بمسيرة الإنجازات والازدهار التي طالت جميع القطاعات. وقال سموه، إنّ صاحب السمو حاكم الشارقة رجل العطاء والإنجازات التي تجلت في أكثر من مجال تنموي وميدان حضاري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز