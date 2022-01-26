حاكم الفجيرة: برؤية وحكمة سلطان القاسمي تحولت الشارقة إلى مركز للتنوير

المصدر: (الفجيرة - وام)

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رفع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: أبارك لأخي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذكرى الخمسين لتولي سموه الحكم في الشارقة التي تحولت برؤيته وحكمته وقيادته إلى مركز للتنوير وقبلة للثقافة ووجهة للاستثمار؛ واليوم نهنئ إمارة الشارقة بهذه المناسبة الغالية آملين من الله لسموه العمر المديد وخدمة الوطن والمواطن.

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