هزاع بن زايد: بحكمته ترسخ الاتحاد وازداد قوة

المصدر: (دبي- البيان)

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هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الشارقة.

وقال في تدوينة عبر«تويتر»: «خمسون عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، هي رحلة تاريخية من الإنجازات التنموية والثقافية المضيئة في مسيرة الوطن، وفي ظل حكمته وعمق بصيرته وأصالة فكره ترسخ الاتحاد وازداد قوة ومنعة حتى بات نموذجاً يقتدى في النهضة والبناء».

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