نهيان بن مبارك: مشاركة تونس في «إكسبو» تجسد تطلعاتها للمستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في قصره، المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة.

ورحب معاليه - في بداية اللقاء - بسفير تونس، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن العلاقات الأخوية الإماراتية التونسية المتنامية تجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد تطوراً مستمراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وقال معاليه إن مشاركة تونس في إكسبو من خلال جناحها الواقع في منطقة «الفرص» تجسد ابتكارات وإبداعات شباب تونس وتطلعاته الواعدة للمستقبل.

من جهته أكد السفير التونسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الوثيق مع الإمارات، والاستفادة من تجربتها التنموية التي تحظى بتقدير عالمي، مشيداً بنجاح الإمارات في استضافة العالم وتقديم إكسبو 2020 دبي بما يليق بمكانة العرب.

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