عمار النعيمي: الإمارات تمتلك منظومة أمنية قادرة على حماية الوطن

المصدر: عجمان - وام

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‎ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الأولى لعام 2022، والتي عقدت «عن بعد»، وركزت على تعزيز جودة الخدمات الحكومية في الإمارة، واستهل سموه الجلسة بتهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات بالعام الميلادي الجديد 2022، داعياً الله أن يكون عاماً مبشراً بالخيرات والنجاحات والإنجازات لدولة الإمارات وشعبها وشعوب العالم كافة، وأن يحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة أرضاً وقيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وأكد سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة أمنية متكاملة بأفضل الكفاءات والإمكانات وجاهزية عالية قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والمحافظة على أمنه واستقراره، بما يرسخ مكانة الدولة عالمياً كأفضل الدول أمناً وثقة وجذباً.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الجلسة على دراسة تتبع الأعمال في الإمارة وتقرير مشروع «التجربة الشاملة»، والتي تأتي تحت مظلة الهدف الاستراتيجي «تعزيز الخدمات الحكومية»، وعدد من التقارير والمستجدات حول جائحة «كوفيد 19»، مثمناً سموه جهود فريق العمل الحكومي وتفانيهم ومتفائلاً بالقادم بإذن الله.

نتائج

استمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس إلى نتائج «دراسة تتبع الأعمال» في عجمان لرحلـة المستثمر لعدد مـن الأنشطة الاقتصادية وتطوير مؤشر احتساب التنافسية لعام 2021، التي تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي في تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، لتعزيز التنافسية الاقتصادية في الإمارة.

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